Wittenberger Stadtrat stimmt mit breiter Mehrheit einem Antrag zu, der die Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes fordert. Was Gründe sind und was die Kommune tun sollte.

Wittenberger Stadtrat diskutiert über Sicherheit: Was geschehen soll

Oben künstlerische Fassadengestaltung, unten ein Graffiti – auch das findet sich in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. - In Wittenberg soll ein kommunales Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Das hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwochabend mit breiter Mehrheit beschlossen, bei 21 Ja- und acht Nein-Stimmen.