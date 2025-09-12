Vandalismus, Graffiti, Schlägereien Wittenberger Stadtrat diskutiert über Sicherheit: Was geschehen soll
Wittenberger Stadtrat stimmt mit breiter Mehrheit einem Antrag zu, der die Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes fordert. Was Gründe sind und was die Kommune tun sollte.
12.09.2025, 07:00
Wittenberg/MZ. - In Wittenberg soll ein kommunales Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Das hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwochabend mit breiter Mehrheit beschlossen, bei 21 Ja- und acht Nein-Stimmen.