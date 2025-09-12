weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vandalismus, Graffiti, Schlägereien: Wittenberger Stadtrat diskutiert über Sicherheit: Was geschehen soll

Wittenberger Stadtrat stimmt mit breiter Mehrheit einem Antrag zu, der die Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes fordert. Was Gründe sind und was die Kommune tun sollte.

Von Marcel Duclaud 12.09.2025, 07:00
Oben künstlerische Fassadengestaltung, unten ein Graffiti – auch das findet sich in Wittenberg.
Wittenberg/MZ. - In Wittenberg soll ein kommunales Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Das hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwochabend mit breiter Mehrheit beschlossen, bei 21 Ja- und acht Nein-Stimmen.