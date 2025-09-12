Fernwärmetrasse von Leuna nach Leipzig Spergauer wollen Vorhaben der Stadtwerke Leipzig auf ihren Feldern gerichtlich stoppen
Der Konflikt zwischen den Leipziger Stadtwerken und den Spergauer Landeigentümern, die ihre Felder nicht für den Bau der geplanten Fernwärmetrasse hergeben wollen, hat die nächste Stufe erreicht. Nun geht es vor Gericht. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
Aktualisiert: 12.09.2025, 08:59
Spergau/Leipzig/MZ. - Dass ihr jüngstes Informationsangebot in Spergau so gut angenommen wird, damit hatten die Leipziger Stadtwerke wohl eher nicht gerechnet. Denn es gab eine Phase, da blieben die Stühle bei Bürgerveranstaltungen der Stadtwerke in Spergau leer.