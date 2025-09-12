Die Stadt Quedlinburg soll „Strafzinsen“ zahlen, weil Fördergeld nicht fristgerecht ausgegeben wurde. Um wie viel Geld es geht, und warum die Stadt nun eine Klage prüft.

„Strafzinsen“ wegen nicht fristgerecht verwendeten Fördergelds: Klagt Quedlinburg jetzt gegen das Land?

Quedlinburg/MZ. - Sie haben in Quedlinburg schon öfter für Diskussionen gesorgt: „Strafzinsen“, die fällig werden, wenn Fördergeld aus der Städtebauförderung nicht fristgerecht ausgegeben wird. Nun hat die Stadt eine neue Zahlungsaufforderung erreicht. Geprüft werde jetzt aber, ob die Stadt eine Klage gegen das Land einreiche, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).