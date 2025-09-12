Dreiste Betrüger haben eine 83-Jährige aus dem Landkreis Wittenberg um ihr Erspartes gebracht. Sie gaben sich als Polizisten aus und erzählten von einer angeblichen Mafia.

Wittenberg. – Eine 83-Jährige aus dem Landkreis Wittenberg ist am Donnerstag Opfer einer Betrugsmasche von falschen Polizisten geworden, wie die Polizei mitteilt.

Am 11. September sei ein unbekannter Mann, der vorgab, Polizist zu sein, zu der 83-Jährigen gekommen. Er habe angegeben, dass die italienische Mafia in der Umgebung sei und mit einem Gerät erkennen könne, ob Wertgegenstände und Geld im Haus seien.

Später holte ein weiterer falscher Polizist 10.000 Euro in bar von der 83-Jährigen ab, so die Polizei. Er habe ihr noch mitgeteilt, dass sie das Geld am 12. September zurückerhalten werde, was natürlich nicht geschah.