Revierpionier Ideenwettbewerb 2025 „Die Formel zur Rettung der Welt“: Köthener Verein Grüner Daumen eröffnet Escape-Room

Am Donnerstag wurde die neue Attraktion des Köthener Vereins „Grüner Daumen“ eingeweiht. Mithilfe eines Preisgeldes von 21.000 Euro, das das Projekt beim Revierpionier Ideenwettbewerb gewann, konnte der Escape-Room in nur kurzer Zeit fertiggestellt werden. Zur Feier des Tages gab es viele Gäste - und natürlich einen ersten Testdurchlauf.

Von Ria Michel 12.09.2025, 13:49
Nicole Erben (l.) und Dr. Jürgen Ude schauen den Schülerinnen bei ihrer Suche nach der „Formel zur Rettung der Welt“ über die Schulter.
Nicole Erben (l.) und Dr. Jürgen Ude schauen den Schülerinnen bei ihrer Suche nach der „Formel zur Rettung der Welt“ über die Schulter. Ute Nicklisch

Köthen/MZ. - „Die Welt steht am Abgrund. Eine Umweltkatastrophe hat das Gleichgewicht der Erde ins Wanken gebracht.“ So beginnt das Abenteuer im Escape-Room des Vereins „Grüner Daumen“. Doch fuchst man sich erfolgreich durch knifflige Rätsel, gelangt man an die „Formel zur Rettung der Welt“.