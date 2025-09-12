Revierpionier Ideenwettbewerb 2025 „Die Formel zur Rettung der Welt“: Köthener Verein Grüner Daumen eröffnet Escape-Room

Am Donnerstag wurde die neue Attraktion des Köthener Vereins „Grüner Daumen“ eingeweiht. Mithilfe eines Preisgeldes von 21.000 Euro, das das Projekt beim Revierpionier Ideenwettbewerb gewann, konnte der Escape-Room in nur kurzer Zeit fertiggestellt werden. Zur Feier des Tages gab es viele Gäste - und natürlich einen ersten Testdurchlauf.