Revierpionier Ideenwettbewerb 2025 „Die Formel zur Rettung der Welt“: Köthener Verein Grüner Daumen eröffnet Escape-Room
Am Donnerstag wurde die neue Attraktion des Köthener Vereins „Grüner Daumen“ eingeweiht. Mithilfe eines Preisgeldes von 21.000 Euro, das das Projekt beim Revierpionier Ideenwettbewerb gewann, konnte der Escape-Room in nur kurzer Zeit fertiggestellt werden. Zur Feier des Tages gab es viele Gäste - und natürlich einen ersten Testdurchlauf.
12.09.2025, 13:49
Köthen/MZ. - „Die Welt steht am Abgrund. Eine Umweltkatastrophe hat das Gleichgewicht der Erde ins Wanken gebracht.“ So beginnt das Abenteuer im Escape-Room des Vereins „Grüner Daumen“. Doch fuchst man sich erfolgreich durch knifflige Rätsel, gelangt man an die „Formel zur Rettung der Welt“.