Gebrauchtradfirma sucht Mitarbeiter Deutschlands größte Fahrradwerkstatt: Jobrad Loop eröffnet Werk in Kabelsketal
Jobrad Loop will in Kabelsketal jährlich zehntausende Gebrauchträder aufbereiten und anschließend verkaufen. 80 Mitarbeiter sind bereits eingestellt - weitere werden gesucht.
Aktualisiert: 12.09.2025, 09:00
Kabelsketal/MZ. - „Häufig müssen die Ketten gewechselt werden“, sagt Roger Heller. Griffe, Sattel und Reifen würden ebenfalls oft getauscht. Der ehemalige BMW-Manager steht in einer riesigen Halle des Gebrauchtrad-Unternehmens Jobrad Loop im Gewerbegebiet von Kabelsketal (Saalekreis). Seine Aufgabe ist es, vor den Toren der Stadt Halle Deutschlands größte Fahrradwerkstatt aufzubauen.