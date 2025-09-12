Anwohner von Bornitz bis Reuden und Profen sind vom wachsenden Verkehr auf der Bundesstraße genervt. Wie das Straßenverkehrsamt reagiert.

Die Bundesstraße 2 in der Gemeinde Elsteraue ist stets viel befahren. Einige Anwohner sind von Raserei und Lärm genervt.

Bornitz/MZ. - Pkw, Sattelschlepper und bald auch die Rübenlaster rollen Tag und Nacht über die B 2. Wie Perlen auf einer Kette reihen sich die Dörfer Bornitz, Draschwitz, Reuden, Predel und Profen auf. Sie alle verbindet ein Problem: der zunehmende Verkehr und der wachsende Lärm. „Wir reden schon seit Jahren über einen grundhaften Ausbau, denn durch die schlechte Straße wird es laut und an vielen Stellen gibt es bis heute keinen Rad- und Fußweg. Die Geduld unserer Einwohner ist am Ende“, sagt Falko Richter (parteilos), Ortsbürgermeister von Reuden. Sein Amtskollege Roger Stielke in Bornitz kämpft mit dem gleichen Problem. Sein Ortschaftsrat möchte einen Blitzer auf der B2 und hat sich mit dieser Forderung vor über einem Jahr an den Burgenlandkreis gewandt. „Es sind nicht nur die Fahrzeuge, sondern es ist vor allem die Raserei, die die Anwohner der Bundesstraße um den Schlaf bringt“, sagt Roger Stielke und so fordert der Ortschaftsrat einen Blitzer.