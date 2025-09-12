In Wolfen informieren Polizei, Vereine und Anbieter beim Seniorentag über Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität. Dabei spielt Aufklärung eine wichtige Rolle.

Wolfen/MZ. - Das Städtische Kulturhaus in Wolfen wird an diesem Vormittag zum Treffpunkt für ältere Generationen. Zwischen zehn und dreizehn Uhr strömen am Mittwoch zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Wandelhalle, wo sich Pflegedienste, Vereine, Selbsthilfegruppen und Unternehmen präsentieren. Der Seniorentag ist seit Jahren eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) eröffnet die Veranstaltung und hebt den Stellenwert der Seniorenarbeit hervor. Er spricht von einer „Tradition, die in Bitterfeld-Wolfen längst ihren Platz gefunden hat“ und betont, wie wichtig es sei, im Alter informiert und gut beraten zu sein. Sein Dank gilt allen, die mit einem Stand vor Ort sind – von Vereinen über die Polizei bis hin zu Dienstleistern aus der Gesundheitsbranche.