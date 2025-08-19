Vor dem Amtsgericht wird ein Mann aus Wittenberg zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Was die Hintergründe sind.

Wittenberg/MZ. - Zwei Monate Gefängnis hat ein Schlag gegen eine Tür einem Wittenberger eingebracht. Dem jungen Mann, Vater von drei Kindern, wird vorgeworfen, im Januar vergangenen Jahres in der Wohnung seiner Lebensgefährtin nach einem verbalen Streit die Beherrschung verloren zu haben. Es sei, so die Staatsanwaltschaft, zu Handgreiflichkeiten und eben zum Schlag gegen die Tür gekommen, Schaden: rund 200 Euro.