  4. Kind durch Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rettungshubschrauber im Einsatz Tragischer Unfall in Holzweißig - Zweijähriges Kind wird von Auto erfasst und schwerst verletzt

In der Hinteren Dorfstraße in Holzweißig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist es am Dienstag, 18. August, zu einem Unfall gekommen.

Aktualisiert: 19.08.2025, 17:37
Die Situation in der Hinteren Dorfstraße in Holzweißig: Die Polizei ist bei der Unfallaufnahme.
Die Situation in der Hinteren Dorfstraße in Holzweißig: Die Polizei ist bei der Unfallaufnahme. Foto: Musche

Holzweißig/MZ - Der Schock ist groß. In der Hinteren Dorfstraße in Holzweißig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist es am Dienstag, 18. August, zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein zweijähriges Kind schwerstverletzt wurde. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau auf MZ-Anfrage bestätigt.