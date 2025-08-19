Rettungshubschrauber im Einsatz Tragischer Unfall in Holzweißig - Zweijähriges Kind wird von Auto erfasst und schwerst verletzt
Holzweißig/MZ - Der Schock ist groß. In der Hinteren Dorfstraße in Holzweißig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist es am Dienstag, 18. August, zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein zweijähriges Kind schwerstverletzt wurde. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau auf MZ-Anfrage bestätigt.