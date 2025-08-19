weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rettungshubschrauber - Unfall auf B242 im Harz: Auto kracht bei Königerode gegen Laster

Rettungshubschrauber im Einsatz Schwerer Unfall auf B242 im Harz: Auto kracht bei Königerode gegen abbiegenden Laster

Am Dienstag (19. August) hat sich auf der Bundesstraße 242 bei Königerode ein schwerer Unfall ereignet. Mehrere Personen erlitten teilweise schwere Verletzungen.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 19.08.2025, 19:55
Nach einem schweren Unfall auf der B242 am Dienstag (19. August) bei Königerode (Harz) musste eine Insassin eines beteiligten Autos mit schwersten Verletzungen in die Unfallklinik Nordhausen geflogen werden.
Königerode. - Fataler Zwischenfall bei einem Abbiegevorgang auf der Bundesstraße 242 im Bereich Königerode im Harz: Ein Auto ist dabei am Dienstagmittag (19. August) in einen schweren Laster gekracht.