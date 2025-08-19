Rettungshubschrauber im Einsatz Schwerer Unfall auf B242 im Harz: Auto kracht bei Königerode gegen abbiegenden Laster
Am Dienstag (19. August) hat sich auf der Bundesstraße 242 bei Königerode ein schwerer Unfall ereignet. Mehrere Personen erlitten teilweise schwere Verletzungen.
Aktualisiert: 19.08.2025, 19:55
Königerode. - Fataler Zwischenfall bei einem Abbiegevorgang auf der Bundesstraße 242 im Bereich Königerode im Harz: Ein Auto ist dabei am Dienstagmittag (19. August) in einen schweren Laster gekracht.