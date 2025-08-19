Nachdem der An-der-Finne-Rat die Befugnisse von Monika Ludwig einschränkte, fordert nun der Kreis eine satte Geldbuße von ihr. Was bisher bekannt ist.

Die Verwaltung der VG An der Finne in Bad Bibra: Bürgermeisterin Monika Ludwig soll Dienstpflichten verletzt haben.

Bad Bibra/Naumburg. - Die Kommalaufsicht des Burgenlandkreises hat eine Geldbuße in Höhe von 7.000 Euro gegen die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde an der Finne, Monika Ludwig (parteilos) verhängt. Das bestätigte die Behörde auf Nachfrage von Tageblatt/MZ. Demnach werden der Beamtin insgesamt sechs Dienstpflichtverletzungen aus den Jahren 2019 bis 2022 vorgeworfen, wegen derer ein Disziplinarverfahren gegen die heute 52-Jährige eingeleitet wurde. Dem vorausgegangen waren „zahlreiche Beschwerden von Mitgliedern des Verbandsgemeinderates“. Bereits im Juni hatte der VG-Rat Befugnisse der Bürgermeisterin deutlich eingeschränkt.