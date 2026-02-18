Die Beamten konnten den Ausreißer mit dem taktischen Einsatz einer Decke dingfest machen.

Wittenberg/MZ - Die Wittenberger Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch ein entflohenes Hauskaninchen von der Straße gerettet. Wie die Dienststelle mitteilt, sei das „schwarze Fellwesen“ gegen 23.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Wittenberger Triftstraße entdeckt worden.

Die Beamten hätten den Streifenwagen gestoppt und das Tier näher in Augenschein genommen. Da das Kaninchen auf der Straße allein herumhoppelte und keinem Halter zugeordnet werden konnte, versuchten sie, es einzufangen. „Als sich die beiden Beamten näherten, ergriff das kleine schwarze Fellwesen die Flucht, woraufhin fußläufig die sofortige Verfolgung aufgenommen wurde“, schreibt die Pressestelle des Reviers und fährt fort: „Das Kaninchen wurde sodann durch ein taktisches Anpirschen sowie den geschickten Einsatz einer Decke sicher und unbeschadet in Obhut genommen.“

Versorgt mit einer Möhre und Wasser wurde es auf die Dienststelle gebracht. Dort machte es laut den Polizisten einen glücklichen und vitalen Eindruck. Das Tier wurde am Morgen an das örtliche Ordnungsamt übergeben und wartet dort jetzt auf seinen Halter.

Es ist das zweite Mal binnen weniger Monate, dass die Wittenberger Polizei ein entlaufenes Kaninchen rettet.

Erst Ende November hatten die Beamten ein anderes Tier in der Nacht auf der Schlosswiese eingefangen. Die Nachricht machte damals sogar bundesweit Schlagzeilen.