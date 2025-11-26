Ein Kaninchen hoppelt nachts allein durch die Innenstadt von Lutherstadt Wittenberg. Die Polizei greift ein und gibt dem Tier vorübergehend ein Zuhause. Inzwischen ist es im Tierheim.

Lutherstadt Wittenberg - In der Innenstadt der Lutherstadt Wittenberg hat die Polizei in der Nacht ein herrenloses Kaninchen in Obhut genommen. Den Angaben zufolge entdeckte eine Frau das „niedliche Fellwesen“ um 1.30 Uhr an der Schlosskirche und informierte die Beamten. Da es sich augenscheinlich nicht um ein wildes Tier, sondern um ein Haustier handelte, nahmen die Polizisten den braun-schwarzen Ausreißer mit auf die Dienststelle.

Hier habe das Zwergkaninchen die Nacht wohlbehalten in einem Karton verbracht, sei mit Möhre und Apfelstückchen gefüttert und mit Wasser versorgt worden. Am Vormittag zog das Kaninchen ins Tierheim Wittenberg um. Die Suche nach dem Besitzer war bislang erfolglos, wie es hieß.