A2, A36, A38 und A14: Wo in Sachsen-Anhalt auf den Autobahnen gebaut wird – und worauf Auto- und Lkw-Fahrer in diesem Jahr besonders bei einer Baustelle achten müssen.

Magdeburg - Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich in diesem Jahr auf mehrere Großbaustellen auf den Autobahnen im Land einstellen. Die bauliche Substanz der Autobahnen sei zwar grundsätzlich gut zu bewerten, sagte der Leiter der Außenstelle Magdeburg der Autobahn GmbH des Bundes, Steffen Kauert. Es gebe aber eine große Bugwelle an Maßnahmen, die man jetzt vor sich herschiebe, weil in den 90er- und Anfang der 2000er Jahre viel saniert oder neu gebaut worden sei.

„Wir konzentrieren uns 2026 auf Abschnitte, die aufgrund ihres Alters und des hohen Verkehrsaufkommens besonderen Belastungen ausgesetzt sind“, sagte Kauert. Besondere Baumaßnahmen werde es etwa auf der A2 bei Alleringersleben, der A36 bei Wernigerode und der A38 bei Leuna geben. Für dieses Jahr seien 213 Millionen Euro für den Bau und den Erhalt der Autobahnen in Sachsen-Anhalt geplant. In den vergangenen Jahren waren zwischen 203 und 260 Millionen Euro eingeplant.

Weitere Stück der A14 soll freigegeben werden

Bis zu den Sommerferien soll auch ein weiteres Stück der A14-Verlängerung freigegeben werden. Ziel sei es, die A14 zwischen Lüderitz an die B188 kurz vor Stendal anzuschließen. Hier hänge es aber auch davon ab, wie lange sich das Winterwetter jetzt noch halte, sagte Kauert. Der Lückenschluss der A14-Nordverlängerung von Magdeburg über Wittenberge Richtung Schwerin sei eines der bedeutendsten Projekte, weil damit einer der größten autobahnfreien Räume im Norden Deutschlands an das Autobahnnetz angeschlossen werde.

Neben dem Alter der Autobahnen sorge vor allem auch die hohe Belastung durch Lkw für Herausforderungen. Rund ein Drittel des Verkehrs auf den Autobahnen komme durch Schwerlastverkehr, so der Leiter der Außenstelle. Insgesamt seien die Stauzeiten trotz Baustellen im bundesweiten Vergleich niedrig in Sachsen-Anhalt. Ein einzelnes Störereignis könne dabei einen großen Rückstau auslösen.

Neuheit bei Baustelle auf der A2

Im vergangenen Jahr sei aufgefallen, dass es etwa auf der A2 besonders bei Lkw einen großen Rückstau auf der rechten Spur gegeben habe, die linke Spur aber nahezu frei gewesen sei. In diesem Jahr soll es Lkw-Fahrern daher auch erstmals bei einer Baustelle auf der A2 erlaubt sein, in Baustellen den linken Fahrstreifen zu nutzen und zu überholen.

Übersicht der größeren Baumaßnahmen (Auszug):