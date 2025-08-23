Wittenbergs Altstadt hat jetzt zwei besondere Sitzgruppen. Wer hinter der Initiative steht und welche Unterstützer das Projektteam gefunden hat.

Wittenberg soll grüner werden: Wo bepflanzte Bänke zum Verweilen einladen

Kinder der Wittenberger „Kita an der Elbe“ helfen, diese neue Sitzgruppe in der Nähe des Ladens „Station 29“ zwischen Collegien- und Mittelstraße zu bepflanzen. Eine zweite Gruppe lädt in der Nähe des „Independent“ zum Verweilen ein.

Wittenberg/MZ. - „Hier hätte Luther Rast gemacht“, scherzt Sven Paul. Tatsächlich erscheint die Vorstellung, dass der Reformator (1483 bis 1546), vielleicht auf dem Weg von der Stadtkirche zu seinem Haus, am Durchgang von der Collegien- zur Mittelstraße ein kurzes Päuschen eingelegt hätte, nicht ganz abwegig. Einen Röhrwasserbrunnen gibt es dort – und seit diesem Freitag auch eine überaus einladende Sitzgruppe.