Wittenberg/MZ. - Was wäre, wenn Martin Luther in der digitalen Welt leben würde? Hätte er dann Thesen-Posts in seiner Instagram-Story geteilt, Debatten live auf TikTok geführt oder in Podcasts über Glauben und Gesellschaft gesprochen? Mirko Drotschmann, alias „MrWissen2go“, hat am Dienstag die Schüler des„Gymnasiums Leucorea“ im Wittenberger Stadthaus genau auf dieses Gedankenspiel mitgenommen – und aufgezeigt, warum der bedeutende Reformator durchaus auch als erster „Influencer“ der Geschichte gelten könnte.