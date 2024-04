Wittenberg/MZ. - Es soll wieder frühlingshaft werden an diesem Wochenende. 20 bis 25 Grad locken ins Freie. Dafür gibt es hier ebenso Tipps wie für Veranstaltungen, die mit einem Ausflug verbunden werden können. Wo es je nach Lust und Laune hingehen könnte:

In Bleesern wird zum Sternritt ins Gestüt eingeladen

Der Förderverein Hofgestüt Bleesern lädt am Sonntag, 28. April, Pferdeliebhaber zum traditionellen Sternritt ein. Besucher, die natürlich auch ohne Pferd eintreffen dürfen, und Teilnehmer erwarten ab 12.30 Uhr verschiedene Reit- und Fahrwettbewerbe. Ab 11 Uhr kann das nach Plänen Wolf Caspar von Klengels errichtete „ideale Gestüt“ besichtigt werden. Vereinsmitglieder informieren über den Baufortschritt und den Kultursommer 2024 in Bleesern. Für die Pferde stehen Paddocks im Hof der Gestütsanlage zur Verfügung. Vor den Wettbewerben bietet der Verein den Besuchern Fassbier und Bratwürste vom Grill an, danach gibt es unter der Eiche Kaffee und Kuchen. Der Parkplatz für Pkw ist ausgeschildert. Fahrräder können im Hof abgestellt werden. Außerdem ist die An- und Abreise mit dem Bus 304 der Welterbelinie Wittenberg – Dessau möglich.

Anmeldung für die Wettbewerbe sind unter Telefon 0176/43422937 möglich.

Konzert in der Gassmühle in Rotta

Bei der Band Cantoj, die am Sonnabend, 27. April, ab 19 Uhr erwartet wird, ist der Name Programm. Denn dieser, abgeleitet von Kantoj in Esperanto, heißt Lied. Genau um Lieder geht es. Die Texte sind deutsch, die Musik ist international. Mit Leidenschaft, Witz, Sehnsucht, Sachlichkeit oder Ironie erzählen die Lieder allerhand unerhörte Geschichten aus dem Paradies und von anderen irdischen Orten, verheißt die Ankündigung, die zudem von Drei-Minuten-Dramen kündet, die aus dem Alltag reißen. Nach 18 Monaten ist Cantoj in unveränderter Besetzung, unter anderem mit Gesang, Gitarre, Cajon/Perkussion, Bass und Saxophon, wieder zu Gast in Rotta. Der Eintritt ist freiwillig. Empfohlen werden 15 Euro.

Puppen- und Schauspiel in Dessau

Am Sonntag, 28. April, dürfen sich alle ab fünf Jahren um 15 Uhr auf eine erneute Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus freuen, die zusammen Poldis 250 Geburtstag feiern. Beim „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu Abba-Songs. Das Schauspiel „Am Rande des Orbits“ dreht sich am Sonntag, 28. April, 19 Uhr im Alten Theater um den Wunsch nach sexueller Selbstbestimmung zwischen äußerem Anspruch und innerer Prägung, medialer Darstellung und direktem Erleben.

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit kann am Sonnabend, 27. April, um 19 Uhr, das Schauspiel „Break of Day“ über einen langsam, aber beständig aus den Fugen geratenen Familienalltag auf der Studiobühne des Alten Theaters erlebt werden. Eine Bedrohung ist zu spüren, die sich aber nicht wirklich greifen lässt…

Karten unter anderem in der Wittenberger Tourist-Information, Schlossplatz, Telefon 03491/498610

Comedy in der Kulturbastion

Comedy gibt es am Sonnabend, 27. April, in der Kulturbastion, wenn es ab 20 Uhr heißt „Ein Irrer ist menschlich“. Und weiter: Die Legende lebt! Denn Hans Werner Olm gastiert in Torgau. Der zweimalige Comedy-Preis-Gewinner und Kopf seiner ehemaligen TV-Show „Olm“ würde nicht bluffen, sondern komme ohne Umwege auf den Punkt, ungefiltert und mit der Schärfe einer japanischen Blattsäge, heißt es in der Ankündigung.