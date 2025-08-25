300 Ehrenamtliche kommen als Stellvertreter für ihre Vereine und Institutionen zusammen. Welche Probleme der Oberbürgermeister in Zukunft sieht.

Der Tag des Ehrenamtes wurde im Innenhof des Stadthauses begangen. Allerdings spielte das Wetter nicht so recht mit.

Wittenberg/MZ. - Rund 300 Ehrenamtler sind am Freitagabend der Einladung des Bürgermeisters gefolgt und haben sich auf dem Innenhof des Stadthauses eingerichtet, um den Ausführungen und ehrenden Worten des Bürgermeisters zu lauschen. Die Stadtverwaltung hatte es sich trotz anderweitiger finanzieller Herausforderungen nicht nehmen lassen, ihren engagierten Bürgern für ihr zuverlässiges Wirken im Ehrenamt zu danken und deren Engagement zu würdigen. „Sie haben begriffen: Wittenberg ist unsere Stadt! Sie gehört nicht dem Bürgermeister oder der Verwaltung“, führte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) aus und zitierte bei der Gelegenheit auch seinen Amtsvorgänger Eckhard Naumann, mit der Bedeutung des Ehrenamtes für den Zusammenhalt und das gesellschaftliche Leben in der Stadt.