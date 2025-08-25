Beim Konzert in Weißenfels zeigt sich Bosse nahbar und politisch: Mit klaren Worten gegen die AfD und Geschichten aus seiner Karriere begeistert er 2.600 Fans.

Vor der Kulisse von Schloss Neu-Augustusburg hat Bosse mit Band am Freitagabend auf dem Weißenfelser Marktplatz viele Gäste angelockt.

Weißenfels - Axel „Aki“ Bosse braucht nicht lange, um seinem Publikum auf dem Weißenfelser Marktplatz am Freitagabend nahe zu kommen. Er habe sich heute viel zu viel Eis „reingeballert“, gesteht der Musiker. Dort oben auf der Bühne steht also ein Mensch, wie Du und ich. Schnell schmeichelt er den Zuschauern. Es freue ihn, so viele bunte Menschen und Kinder im Publikum zu sehen, so der 45-Jährige. Was ihm nicht gefällt, das reicht er auch gleich hinterher.