Im August vor 100 Jahren ging es in Wittenberg eher gemächlich zu: Das Wetter schlug Kapriolen, Wasserrohre sorgten für Probleme und der Wörlitzer Vulkan zog viele Besucher an.

Eine alte Postkarte zeigt das Bootshaus des Ruderklubs, das sich in der Nähe des Brückenkopfes befunden hat. Hier fand im August 1925 eine Bootstaufe statt.

Wittenberg/MZ. - Der Ruderclub Wittenberg feierte am 9. August 1925 eine Bootstaufe anlässlich des Gartenfests im Bootshaus am Brückenkopf. Der neue Doppelzweier mit Steuer erhielt den Namen „Graf Tauentzien“. „Nach einer kurzen Ansprache des 2. Vorsitzenden, Bankiers Max Gröting, wurde die Taufe nach altem Brauch durch Begießen mit einem Glase Sekt und Zerschlagen des Sektglases an den mit Girlanden geschmückten Boote durch Frl. Liselotte Kraatz vorgenommen“, so die Wittenberger Zeitung am 11. August.