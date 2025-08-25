Zwei ausrangierte Autos werden in Raguhn-Jeßnitz versteigert. Die Fahrzeuge standen zum Teil jahrzehntelang im Dienst.

Auch für dieses betagte Fahrzeug wird ein Käufer gesucht.

Raguhn/MZ. - Die Stadt Raguhn-Jeßnitz investiert derzeit kräftig in die Feuerwehren. Diese werden zum Teil mit nagelneuen Einsatzfahrzeugen ausgestattet. Nur: Was passiert mit den ausrangierten und mittlerweile auch außer Dienst gestellten Autos? Die Muldestadt setzt auf den Verkauf und bietet sie deshalb unter anderem auf ihrer eigenen Internetseite zum Verkauf an – meistbietend unter Beachtung eines vorher festgelegten Mindestgebotes.