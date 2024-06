In Wittenberg kam es zu einem Unfall, in dessen Folge eine 69-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden muss. Was passiert ist.

Wittenberg/MZ - Am 06. Juni befuhr ein 16-jähriger Radfahrer um 14.28 Uhr in Wittenberg die Straße Am Stadtgraben in Richtung Kurfürstenring.

Im Bereich der Parkflächen in Höhe des Stadions fuhr er über den Grünstreifen auf den dortigen Gehweg / Radweg. Aufgrund einer dort befindlichen Hecke bemerkte er eine entgegenkommende 69-jährige Radfahrerin zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung stieß er frontal mit ihr zusammen. Die Frau wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrrädern entstand augenscheinlich kein Schaden.