Im Landkreis Wittenberg dokumentiert eine automatische Kamera zufällig die Wanderung eines Elches. Bislang ist in Deutschland jedoch nur ein sesshafter Elch bekannt. Warum das Zufallsfoto aus Sachsen-Anhalt eine besondere Bedeutung haben könnte.

Wildkamera fotografiert Elch in Sachsen-Anhalt – Kehrt die Art bald zurück?

Das Foto einer Wildkamera zeigt einen Elch auf einer Streuobstwiese nahe Oranienbaum-Wörlitz.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Es ist ein Zufallstreffer mit besonderer Bedeutung: Eine Wildkamera des Biosphärenreservats Mittelelbe hat die Wanderung eines Elches durch Sachsen-Anhalt festgehalten. Nach Angaben der Reservatsverwaltung fotografierte der automatisch auslösende Fotoapparat den felligen Riesen bereits am vergangenen Donnerstagabend. Das Tier überquerte eine Streuobstwiese am Kapengraben nahe des Verwaltungsgebäudes in der Nähe von Oranienbaum-Wörlitz (Landkreis Wittenberg).