Kultur in der Lutherstadt Wittenberg Wie Wittenberg zur Cranachstadt werden soll
Ein Kunstprojekt von Klaus Scherübel will die historische Altstadt von Wittenberg neu erfahrbar machen. Gleichzeitig startet die Cranach-Stiftung mit starken Künstlerinnen ins Jahr. Geschäftsführerin Jana Seeger erklärt, was Besucher 2026 erwartet.
Aktualisiert: 06.02.2026, 16:45
Wittenberg/MZ. - 2026 könnte die Lutherstadt Wittenberg zur Cranachstadt werden. Zumindest titelt so ein besonderes Vorhaben von Klaus Scherübel. Mit „Cranachstadt Wittenberg / Raum-Vernetzungen“ wird der aus Österreich stammende und in Kanada lebende Künstler von Jana Seeger von der Cranach-Stiftung angekündigt.