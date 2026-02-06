weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Kultur in der Lutherstadt Wittenberg: Wie Wittenberg zur Cranachstadt werden soll

Kultur in der Lutherstadt Wittenberg Wie Wittenberg zur Cranachstadt werden soll

Ein Kunstprojekt von Klaus Scherübel will die historische Altstadt von Wittenberg neu erfahrbar machen. Gleichzeitig startet die Cranach-Stiftung mit starken Künstlerinnen ins Jahr. Geschäftsführerin Jana Seeger erklärt, was Besucher 2026 erwartet.

Von Corinna Nitz Aktualisiert: 06.02.2026, 16:45
Im Cranach-Haus am Markt in Wittenberg (Mitte) können Besucher nicht nur die Dauerausstellung „Cranachs Welt“ besichtigen. Auch Sonderausstellungen werden dort angeboten.
Im Cranach-Haus am Markt in Wittenberg (Mitte) können Besucher nicht nur die Dauerausstellung „Cranachs Welt“ besichtigen. Auch Sonderausstellungen werden dort angeboten. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - 2026 könnte die Lutherstadt Wittenberg zur Cranachstadt werden. Zumindest titelt so ein besonderes Vorhaben von Klaus Scherübel. Mit „Cranachstadt Wittenberg / Raum-Vernetzungen“ wird der aus Österreich stammende und in Kanada lebende Künstler von Jana Seeger von der Cranach-Stiftung angekündigt.