Ein Kunstprojekt von Klaus Scherübel will die historische Altstadt von Wittenberg neu erfahrbar machen. Gleichzeitig startet die Cranach-Stiftung mit starken Künstlerinnen ins Jahr. Geschäftsführerin Jana Seeger erklärt, was Besucher 2026 erwartet.

Wie Wittenberg zur Cranachstadt werden soll

Im Cranach-Haus am Markt in Wittenberg (Mitte) können Besucher nicht nur die Dauerausstellung „Cranachs Welt“ besichtigen. Auch Sonderausstellungen werden dort angeboten.

Wittenberg/MZ. - 2026 könnte die Lutherstadt Wittenberg zur Cranachstadt werden. Zumindest titelt so ein besonderes Vorhaben von Klaus Scherübel. Mit „Cranachstadt Wittenberg / Raum-Vernetzungen“ wird der aus Österreich stammende und in Kanada lebende Künstler von Jana Seeger von der Cranach-Stiftung angekündigt.