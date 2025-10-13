weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Debatte um arbeitsfreien Tag: Wie stehen die Wittenberger zur Abschaffung des Reformationstages als Feiertag?

Debatte um arbeitsfreien Tag Wie stehen die Wittenberger zur Abschaffung des Reformationstages als Feiertag?

CDU-Politikerin Gitta Connemann hat eine Debatte über den arbeitsfreien Reformationstag angestoßen. In Wittenberg trifft sie damit einen empfindlichen Nerv.

Von Lea Fischer 13.10.2025, 09:00
Heike Gorldt vom Geschäft Deja Vu freut sich, wenn der Reformationstag die Innenstadt belebt.
Heike Gorldt vom Geschäft Deja Vu freut sich, wenn der Reformationstag die Innenstadt belebt. (Foto: Lea Fischer)

Wittenberg/MZ. - Lutherstadt Wittenberg – die Wiege der Reformation. Nirgendwo sonst ist der Geist Martin Luthers so spürbar wie hier. Besonders gilt das am Reformationstag: Am 31. Oktober zieht es Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in die Stadt, um Geschichte hautnah zu erleben – an jener berühmten Kirchentür, an der der Augustinermönch Martin Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen anschlug und damit ein Zeichen gegen kirchliche Missstände setzte.