CDU-Politikerin Gitta Connemann hat eine Debatte über den arbeitsfreien Reformationstag angestoßen. In Wittenberg trifft sie damit einen empfindlichen Nerv.

Wie stehen die Wittenberger zur Abschaffung des Reformationstages als Feiertag?

Heike Gorldt vom Geschäft Deja Vu freut sich, wenn der Reformationstag die Innenstadt belebt.

Wittenberg/MZ. - Lutherstadt Wittenberg – die Wiege der Reformation. Nirgendwo sonst ist der Geist Martin Luthers so spürbar wie hier. Besonders gilt das am Reformationstag: Am 31. Oktober zieht es Besucherinnen und Besucher aus aller Welt in die Stadt, um Geschichte hautnah zu erleben – an jener berühmten Kirchentür, an der der Augustinermönch Martin Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen anschlug und damit ein Zeichen gegen kirchliche Missstände setzte.