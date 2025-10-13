1990 hoben 32 Biker den „Crazy Wheels MC Steigra“ aus der Taufe. Der Motorradclub feierte nun seinen 35. Geburtstag. Davon profitiert auch die örtliche Kita. Die Motorradfahrer berichten von ihrem Vereinsleben.

Die Biker um Präsident Ronny Becker (M.) hatten für die Kitakinder nicht nur einen Scheck mitgebracht, sondern auch ihre Maschinen.

Steigra/MZ. - Eine Kita ist kein Hort der Ruhe. Am Freitag mischte sich in das Lachen und Rufen der Kinder des „Sonnenscheins“ in Steigra aber noch ein anderes lautes Geräusch: das von kräftigen Motorrädern. Der örtliche Bikerclub „Crazy Wheels MC Steigra“ war vorgefahren, um den Kindern eine Freude zu machen und einen Spendenscheck zu übergeben.