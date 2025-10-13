Bestimmte Posten, wie der des stellvertretenden Stadtratsvorsitzenden, sollen nach Meinung der Dessau-Roßlauer Stadträte besonders vergütet werden. Doch nach dem Landesverwaltungsamt hat nun auch ein Gericht entschieden, dass das unzulässig ist.

Dessau-Roßlauer Stadträte wollten mehr Geld für bestimmte Ämter - Gericht erklärt Pläne für unzulässig

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Streit um die Aufwandsentschädigung für bestimmte Ämter in der Dessau-Roßlauer Kommunalpolitik zeichnet sich eine Einigung ab. Am Mittwoch stimmte der Hauptausschuss dafür, keine rechtlichen Mittel gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Halle vom August dieses Jahres einzulegen. Das Gericht hatte eine Einschätzung des Landesverwaltungsamtes bestätigt, wonach Inhabern bestimmter kommunalpolitischer Ämter zu viel Geld gezahlt wird.