Wie soll die neue Straße am Teucheler Weg in Wittenberg heißen? Oder soll es doch lieber keinen neuen Namen geben?

Wittenberg/MZ. - Wie soll die neue Straße am Teucheler Weg in Wittenberg heißen? Darum geht es unter anderem im Bauausschuss am Mittwoch. Auf rund 2.300 Quadratmetern errichtet der Investor „Town &Country“ dort zehn Einfamilienhäuser in einem neu geschaffenen Baugebiet zwischen der Straße Weinberge und dem Winzerweg. Einen entsprechend weinseligen Namen wünscht sich laut Stadtratsvorlage auch der Investor. Die Vorschläge: Rosé-Allee, Weingässchen, Elbinger Gasse und Blauburger Weg. Bei ersterem könnten die neuen Bewohner zur Pflanzung von Bäumen verpflichtet werden, um eine Allee zu schaffen, heißt es in der Vorlage.