Bernhard Naumann, in seiner Rolle als Reformator Martin Luther, versorgte die Besucher mit Fakten rund um die WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg.

Berlin/Wittenberg/MZ. - Die Grüne Woche 2026 in Berlin ist am Sonntag zu Ende gegangen. Zuvor hat es am neunten Messetag noch einmal einen bedeutsamen Höhepunkt für Sachsen-Anhalt und insbesondere auch für die Region gegeben, weiß die Agrar-Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt (AMG) zu berichten.

Der letzte Regionaltag hat die Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg in der Sachsen-Anhalt-Halle in den Mittelpunkt gerückt. Er bot den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und vielfältige Einblicke in Kultur, Geschichte, Kulinarik und Tourismus der Region, schätzt die AMG in ihrer Pressemitteilung ein.

Touristiker und Landkreis

Dabei präsentierte sich der Tourismusverband gemeinsam mit dem Landkreis Wittenberg und stellte seine aktuellen touristischen Angebote vor. Dazu gehörten unter anderem neue Publikationen wie das Reisemagazin der Welterbe-Region, der Welterbe-Card-Reiseführer 2026 sowie Informationen zum Europaradweg R1. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Präsentation des Gastgebers des Sachsen-Anhalt-Tages 2026, der Stadt Bernburg.

Zum Auftakt des Regionaltages begrüßte der stellvertretende Wittenberger Landrat Jörg Hartmann die Gäste. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Martin Luther und Katharina von Bora, dargestellt von Bernhard Naumann und Katja Köhler. Das Lutherpaar wies unter anderem darauf hin, dass im Juni zum 30. Mal bereits das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg gefeiert wird.

Genussvolles vorgestellt

Das seit 1906 in Wittenberg ansässige Traditionsunternehmen Wikana Keks- und Nahrungsmittel feiert sein 120-jähriges Bestehen und präsentierte auf der Grünen Woche neue Produkte sowie beliebte Klassiker. Begleitet wird das Jubiläum von der Aktion „120 Jahre – 120 gute Taten“, mit der Wikana seine Verbundenheit zur Region unterstreicht.

Weitere Unternehmen aus der Welterbe-Region waren unter anderem die Köthener Kaffeerösterei Hannemann, die zum 15-jährigen Bestehen einen Bio-Kaffee kreiert hat, Zuegg Deutschland mit seiner Betriebsstätte Zörbig, JoAnns Eiscafé und Wittenberg Früchte. Zudem wurde die Fortführung der Welterbe-Genuss-Kampagne vorgestellt, die regionale Produzenten mit den regionalen Unesco-Welterbestätten verknüpft.