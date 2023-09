Wie reagiert die CDU/FDP-Fraktion in Wittenberg auf Urteil gegen Stadträtin?

Das Oberlandesgericht in Naumburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Das Oberlandesgericht Naumburg hat das Urteil gegen die Wittenberger FDP-Stadträtin und Unternehmerin Manuela Fußy bestätigt. Sie hatte in den Jahren 2019 und 2020 versucht, den Pflegedienst „Gute Fee“ in der Lutherstadt aufzubauen und sich dabei – so das nun rechtskräftig gewordene Urteil – achtfachen gewerbsmäßigen Betruges schuldig gemacht. Sie ist damit zu einer einjährigen Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, und Geldstrafe verurteilt. Bei der CDU/FDP-Fraktion im Wittenberger Stadtrat löste die Nachricht Unruhe aus.