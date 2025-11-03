Hobby Wie Günter Stoye vor über 50 Jahren den Modellbahnclub Wittenberg gründete
Womit der ehemalige Schulleiter Günter Stoye im Modellbahnclub Wittenberg große Fußstapfen – oder besser große Spurweiten – hinterlassen hat.
03.11.2025, 10:50
Wittenberg/MZ. - Beim jüngsten Tag der offenen Tür des Modellbahnclub Wittenberg zeigt sich auch eines der dienstältesten Vereinsmitglieder äußert engagiert: Gründungsmitglied Günter Stoye präsentierte seine Modellplatte mit verschiedensten Schienenpaaren. Wie jedes der derzeit 14 Vereinsmitglieder hat auch er sein eigenes Steckenpferd. Während andere sich um die Programmierung der Zugsteuerung kümmern oder das filigrane Gestalten der Landschaft, ist er der Experte für die verschiedensten Spurweiten und Gleissysteme.