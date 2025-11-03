Womit der ehemalige Schulleiter Günter Stoye im Modellbahnclub Wittenberg große Fußstapfen – oder besser große Spurweiten – hinterlassen hat.

Günter Stoye ist Gründungsmitglied des Modellbahnclub Wittenberg und der Initiator des Tauschmarktes, dessen 50. Auflage sich ungebrochener Beliebtheit erfreut.

Wittenberg/MZ. - Beim jüngsten Tag der offenen Tür des Modellbahnclub Wittenberg zeigt sich auch eines der dienstältesten Vereinsmitglieder äußert engagiert: Gründungsmitglied Günter Stoye präsentierte seine Modellplatte mit verschiedensten Schienenpaaren. Wie jedes der derzeit 14 Vereinsmitglieder hat auch er sein eigenes Steckenpferd. Während andere sich um die Programmierung der Zugsteuerung kümmern oder das filigrane Gestalten der Landschaft, ist er der Experte für die verschiedensten Spurweiten und Gleissysteme.