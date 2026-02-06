Warnmeldungen zu schlechter Luft verunsichern viele Menschen im Landkreis Wittenberg. Die Feinstaubwerte sind ungewöhnlich hoch. Was das Umweltbundesamt jetzt empfiehlt.

Rote Warnung in der Wetter-App: Was Wittenberger jetzt wissen sollten

Viele Wetter-Apps zeigen aktuell Warnungen wegen schlechter Luftqualität an.

Wittenberg/MZ. - Viele Menschen schauen morgens zuerst auf ihr Handy. Wer dabei eine Wetter-App öffnet, sieht seit Wochen immer wieder eine Warnung, oft in kräftigem Rot. Die Luftqualität wird als schlecht, teils sogar als sehr schlecht angezeigt. Das wirkt bedrohlich und verunsichert. Was hinter dieser Warnung steckt.