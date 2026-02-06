weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schlechte Luftqualität: Was Anwohner im Kreis Wittenberg wissen sollten

Schlechte Luft Rote Warnung in der Wetter-App: Was Wittenberger jetzt wissen sollten

Warnmeldungen zu schlechter Luft verunsichern viele Menschen im Landkreis Wittenberg. Die Feinstaubwerte sind ungewöhnlich hoch. Was das Umweltbundesamt jetzt empfiehlt.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 06.02.2026, 11:42
Viele Wetter-Apps zeigen aktuell Warnungen wegen schlechter Luftqualität an.
Viele Wetter-Apps zeigen aktuell Warnungen wegen schlechter Luftqualität an. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ. - Viele Menschen schauen morgens zuerst auf ihr Handy. Wer dabei eine Wetter-App öffnet, sieht seit Wochen immer wieder eine Warnung, oft in kräftigem Rot. Die Luftqualität wird als schlecht, teils sogar als sehr schlecht angezeigt. Das wirkt bedrohlich und verunsichert. Was hinter dieser Warnung steckt.