weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Geflüchtete im Landkreis Wittenberg: Weniger Asylbewerber: Landkreis Wittenberg schließt Unterkunft in Gräfenhainichen

LIVE:
Europäischer Top-Basketball: SYNTAINICS MBC gegen Valmiera Glass Via im Livestream
Europäischer Top-Basketball: SYNTAINICS MBC gegen Valmiera Glass Via im Livestream

Geflüchtete im Landkreis Wittenberg Weniger Asylbewerber: Landkreis Wittenberg schließt Unterkunft in Gräfenhainichen

Die Unterkunft für Geflüchtete in Gräfenhainichen schließt. Wohin die Bewohner umziehen und wie der Landkreis künftig plant.

Von Lea Fischer 05.11.2025, 18:30
Auf die Gräfenhainichener Geflüchtetenunterkunft im Bürohaus Gadewitzer Weg wurden in der Vergangenheit mehrere Anschläge verübt.
Auf die Gräfenhainichener Geflüchtetenunterkunft im Bürohaus Gadewitzer Weg wurden in der Vergangenheit mehrere Anschläge verübt. Foto: Thomas Klitzsch

Wittenberg/MZ. - Die sinkenden Zahlen der Asylbewerber im Landkreis Wittenberg zeigen Auswirkungen. So soll, wie Landrat Christian Tylsch (CDU) bei einer Kreistagssitzung im September mitteilte, neben diversen Wohnungen im Landkreis auch die Geflüchtetenunterkunft in Gräfenhainichen abgemietet werden.