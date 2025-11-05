Die Unterkunft für Geflüchtete in Gräfenhainichen schließt. Wohin die Bewohner umziehen und wie der Landkreis künftig plant.

Auf die Gräfenhainichener Geflüchtetenunterkunft im Bürohaus Gadewitzer Weg wurden in der Vergangenheit mehrere Anschläge verübt.

Wittenberg/MZ. - Die sinkenden Zahlen der Asylbewerber im Landkreis Wittenberg zeigen Auswirkungen. So soll, wie Landrat Christian Tylsch (CDU) bei einer Kreistagssitzung im September mitteilte, neben diversen Wohnungen im Landkreis auch die Geflüchtetenunterkunft in Gräfenhainichen abgemietet werden.