Am Montag endete der Wittenberger Weihnachtsmarkt, der unter verschärften Vorkehrungen für die Sicherheit stattfinden musste: Welches Resümee verschiedene Standbetreiber ziehen.

Eines der Karussells auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt: Es seien in diesem Jahr weniger Kinder da gewesen, sagen die Betreiber.

Wittenberg/MZ. - Gina Sperlich hat ihre gute Laune bis zum letzten Tag behalten: „Leckere Mandeln“, ruft die Seydaerin am Montag den Gästen auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt zu. Der ist gut besucht, auch schon am späten Vormittag. Am Abend wird abgebaut, bis zum nächsten Jahr.