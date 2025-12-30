Monatliche Summen steigen für Kommunalpolitiker deutlich stärker als für Funktionen in den Freiwilligen Feuerwehren.

Allstedt/MZ. - In seiner letzten Sitzung für dieses Jahr hat der Allstedter Stadtrat den Beschluss über die geänderte Entschädigungssatzung vom Frühjahr aufgehoben und die Satzung neu beschlossen. Dabei wurde eine unglückliche Formulierung ausgebügelt, wegen der die Kommunalaufsicht die Satzung nicht genehmigen wollte.