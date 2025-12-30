weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mehr Geld fürs Ehrenamt: Stadtrat in Allstedt beschließt Entschädigungssatzung erneut

Monatliche Summen steigen für Kommunalpolitiker deutlich stärker als für Funktionen in den Freiwilligen Feuerwehren.

Von Grit Pommer 30.12.2025, 07:08
Blick auf das Allstedter Rathaus.
Blick auf das Allstedter Rathaus. Foto: J. Lukaschek

Allstedt/MZ. - In seiner letzten Sitzung für dieses Jahr hat der Allstedter Stadtrat den Beschluss über die geänderte Entschädigungssatzung vom Frühjahr aufgehoben und die Satzung neu beschlossen. Dabei wurde eine unglückliche Formulierung ausgebügelt, wegen der die Kommunalaufsicht die Satzung nicht genehmigen wollte.