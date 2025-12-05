weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mehr Geld für Politiker im Ehrenamt: Knapp 41 Prozent Zuschlag: Stadtrat in Allstedt muss höhere Aufwandsentschädigungen neu beschließen

Der Stadtrat Allstedt hatte für seine Mitglieder eine höhere Aufwandsentschädigung beschlossen. Doch nun muss er das erneut machen. Warum die Kommunalaufsicht den Stadtratsbeschluss von Ende Mai beanstandet hat und wie es jetzt weitergeht.

Von Grit Pommer 05.12.2025, 11:01
Mehr Geld fürs Ehrenamt soll es in der Einheitsgemeinde Allstedt geben.
Mehr Geld fürs Ehrenamt soll es in der Einheitsgemeinde Allstedt geben. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Knapp 41 Prozent mehr Aufwandsentschädigung sollen die Stadt- und Ortschaftsratsmitglieder sowie Ortsbürgermeister der Einheitsgemeinde Allstedt bekommen, und zwar rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres. So hatte des der Stadtrat im Mai beschlossen.