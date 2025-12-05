Mehr Geld für Politiker im Ehrenamt Knapp 41 Prozent Zuschlag: Stadtrat in Allstedt muss höhere Aufwandsentschädigungen neu beschließen

Der Stadtrat Allstedt hatte für seine Mitglieder eine höhere Aufwandsentschädigung beschlossen. Doch nun muss er das erneut machen. Warum die Kommunalaufsicht den Stadtratsbeschluss von Ende Mai beanstandet hat und wie es jetzt weitergeht.