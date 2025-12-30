Uwe Jordan aus Bernburg will im Januar in Aschersleben einen kleinen Feinkostladen eröffnen. Auch ein Bistro soll integriert werden.

Groß ist das Käseangebot, das der Bernburger Uwe Jordan in seinem kleinen Geschäft in der Ascherslebener Taubenstraße bereithält.

Aschersleben/MZ - In der Taubenstraße steht eine Neueröffnung bevor: Ende Januar soll im ehemaligen Fotostudio ein Käsefeinkostladen samt einem kleinen Bistro entstehen. Betreiber wird Uwe Jordan sein. Neben Käsespezialitäten wird der Bernburger dann auch französische Wurstwaren im Angebot haben.