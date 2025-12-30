Neueröffnung Künftiges Käsegeschäft in Ascherslebener Taubenstraße präsentiert vorab sein Angebot
Uwe Jordan aus Bernburg will im Januar in Aschersleben einen kleinen Feinkostladen eröffnen. Auch ein Bistro soll integriert werden.
Aschersleben/MZ - In der Taubenstraße steht eine Neueröffnung bevor: Ende Januar soll im ehemaligen Fotostudio ein Käsefeinkostladen samt einem kleinen Bistro entstehen. Betreiber wird Uwe Jordan sein. Neben Käsespezialitäten wird der Bernburger dann auch französische Wurstwaren im Angebot haben.