Die Malteser im Burgenlandkreis haben in diesem Jahr die Weißenfelser Motorradstaffel übernommen. Welche erste Bilanz die Ehrenamtler jetzt ziehen.

In für Autos schwer zugänglichem Gelände können die Motorräder des Malteser Hilfsdienstes wertvolle Unterstützung leisten.

Weißenfels/MZ. - Für Benjamin Köhn steht fest: „Das war ein voll gepacktes Jahr, mit vielen Weiterbildungen und Einsätzen.“ Köhn ist der Chef der Motorradstaffel des Burgenlandkreises, deren Träger seit dem Frühjahr der Malteser Hilfsdienst ist. Bis Anfang Dezember sind die ehrenamtlichen Retter auf zwei Rädern in diesem Jahr bereits 49 Mal zum Einsatz gekommen. Im Jahr davor war es 19 Mal.