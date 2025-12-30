Zum Wochenbeginn startet der Verkauf von Feuerwerkskörpern auch im Jessener Land. Supermarkt-Parkplätze sind voll – doch liegt das an den Knallkörpern? Die MZ hört sich um.

Böller kaufen – ja oder nein? So stehen die Menschen in Jessen zum Feuerwerk?

Menschen in berichten, was sie vom Böller- und Raketenkauf für Silvester halten.

Jessen/MZ. - Seit Montag gibt es Raketen und Böller für Silvester zu kaufen. Schon am frühen Vormittag sind die ersten Knallkörper in Jessen zu hören, die verfrüht und damit unerlaubt gezündet wurden. Denn per Gesetz ist das Böllern lediglich zwischen 31. Dezember, 0 Uhr, und 1. Januar, 24 Uhr, gestattet.