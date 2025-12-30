weather schneeschauer
  4. Straßenumfrage in Jessen: Böller kaufen – ja oder nein? So stehen die Menschen in Jessen zum Feuerwerk?

Zum Wochenbeginn startet der Verkauf von Feuerwerkskörpern auch im Jessener Land. Supermarkt-Parkplätze sind voll – doch liegt das an den Knallkörpern? Die MZ hört sich um.

Von Manuela Müller Aktualisiert: 30.12.2025, 10:59
Menschen in berichten, was sie vom Böller- und Raketenkauf für Silvester halten.
Menschen in berichten, was sie vom Böller- und Raketenkauf für Silvester halten. (Fotos: Manuela Müller)

Jessen/MZ. - Seit Montag gibt es Raketen und Böller für Silvester zu kaufen. Schon am frühen Vormittag sind die ersten Knallkörper in Jessen zu hören, die verfrüht und damit unerlaubt gezündet wurden. Denn per Gesetz ist das Böllern lediglich zwischen 31. Dezember, 0 Uhr, und 1. Januar, 24 Uhr, gestattet.