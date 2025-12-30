weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Innenstadthandel in Zeitz: B-Stone, Jeans & more oder Spoon: Was Händler in der Zeitzer Innenstadt zum Weihnachtsgeschäft sagen

Gekauft wurde in der Zeitzer Innenstadt im Dezember sehr unterschiedlich. Doch die Händler setzen dennoch auf die Zukunft. Was da allerdings geschehen müsste.

Von Angelika Andräs 30.12.2025, 07:00
Rainer Sieberg, Inhaber vom Jeans & more, bleibt Optimist: Die Zeitzer Innenstadt ist schön, sagt er, man müsse nur gemeinsam etwas tun.
Rainer Sieberg, Inhaber vom Jeans & more, bleibt Optimist: Die Zeitzer Innenstadt ist schön, sagt er, man müsse nur gemeinsam etwas tun. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Einige Zeitzer Händler hatten ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft. Sehr viel gekauft wurde in den letzten Wochen im B-Stone Modegeschäft am Roßmarkt. Ironie des Schicksals: Es war großer Ausverkauf, Sven Bernstein schließt zum 31. Dezember.