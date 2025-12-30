Gekauft wurde in der Zeitzer Innenstadt im Dezember sehr unterschiedlich. Doch die Händler setzen dennoch auf die Zukunft. Was da allerdings geschehen müsste.

B-Stone, Jeans & more oder Spoon: Was Händler in der Zeitzer Innenstadt zum Weihnachtsgeschäft sagen

Rainer Sieberg, Inhaber vom Jeans & more, bleibt Optimist: Die Zeitzer Innenstadt ist schön, sagt er, man müsse nur gemeinsam etwas tun.

Zeitz/MZ. - Einige Zeitzer Händler hatten ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft. Sehr viel gekauft wurde in den letzten Wochen im B-Stone Modegeschäft am Roßmarkt. Ironie des Schicksals: Es war großer Ausverkauf, Sven Bernstein schließt zum 31. Dezember.