Innenstadthandel in Zeitz B-Stone, Jeans & more oder Spoon: Was Händler in der Zeitzer Innenstadt zum Weihnachtsgeschäft sagen
Gekauft wurde in der Zeitzer Innenstadt im Dezember sehr unterschiedlich. Doch die Händler setzen dennoch auf die Zukunft. Was da allerdings geschehen müsste.
30.12.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Einige Zeitzer Händler hatten ein sehr gutes Weihnachtsgeschäft. Sehr viel gekauft wurde in den letzten Wochen im B-Stone Modegeschäft am Roßmarkt. Ironie des Schicksals: Es war großer Ausverkauf, Sven Bernstein schließt zum 31. Dezember.