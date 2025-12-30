weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Überraschung bei Löscharbeiten: Großeinsatz der Polizei: Cochstedter Feuerwehr entdeckt bei Löscharbeiten illegale Cannabis-Plantage

Bei einem nächtlichen Löscheinsatz entdeckt die Feuerwehr in Cochstedt eine illegale Cannabis-Plantage. Daraufhin kommt es zu einem stundenlangen Großeinsatz der Polizei.

Von René Kiel 30.12.2025, 07:45
Die Polizei ist am Sonntag zu einem Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis in Cochstedt ausgerückt.
Die Polizei ist am Sonntag zu einem Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis in Cochstedt ausgerückt. (Foto: René Kiel)

Cochstedt/MZ - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch einen Tag später noch im Ort für Diskussionen, zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus – wie es hieß – ermittlungstaktischen Gründen bedeckt hielt.