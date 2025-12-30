Bei einem nächtlichen Löscheinsatz entdeckt die Feuerwehr in Cochstedt eine illegale Cannabis-Plantage. Daraufhin kommt es zu einem stundenlangen Großeinsatz der Polizei.

Die Polizei ist am Sonntag zu einem Großeinsatz in einer ehemaligen Arztpraxis in Cochstedt ausgerückt.

Cochstedt/MZ - Die großangelegte Polizeiaktion vom Sonntag in Cochstedt sorgte auch einen Tag später noch im Ort für Diskussionen, zumal sich die Polizei mit Informationen zu diesem Einsatz aus – wie es hieß – ermittlungstaktischen Gründen bedeckt hielt.