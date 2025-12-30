Tradition am 1. Januar Oberbürgermeister verschläft, Auto zu gewinnen: Was Hans-Otto Knoche über die Merseburger Neujahrsläufe erzählen kann
Der Merseburger Hans-Otto Knoche war von der ersten Auflage des Neujahrslaufs 1997 bis heute fast immer dabei. Auch mit inzwischen 79 Jahren will er am 1. Januar erneut starten. Wie er sich fit hält.
Aktualisiert: 30.12.2025, 09:24
Merseburg/MZ. - Wenn am 1. Januar um 11 Uhr auf der Kliaplatte der Startschuss für den Merseburger Neujahrslauf fällt, dann ist Hans-Otto Knoche wieder unter den Teilnehmern.