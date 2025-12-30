weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Tradition am 1. Januar: Oberbürgermeister verschläft, Auto zu gewinnen: Was Hans-Otto Knoche über die Merseburger Neujahrsläufe erzählen kann

Der Merseburger Hans-Otto Knoche war von der ersten Auflage des Neujahrslaufs 1997 bis heute fast immer dabei. Auch mit inzwischen 79 Jahren will er am 1. Januar erneut starten. Wie er sich fit hält.

Von Diana Dünschel Aktualisiert: 30.12.2025, 09:24
Der Merseburger Hans-Otto Knoche hat von der ersten Auflage 1997 an beinahe an allen Neujahrsläufen teilgenommen.
Merseburg/MZ. - Wenn am 1. Januar um 11 Uhr auf der Kliaplatte der Startschuss für den Merseburger Neujahrslauf fällt, dann ist Hans-Otto Knoche wieder unter den Teilnehmern.