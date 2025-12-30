Tradition am 1. Januar Oberbürgermeister verschläft, Auto zu gewinnen: Was Hans-Otto Knoche über die Merseburger Neujahrsläufe erzählen kann

Der Merseburger Hans-Otto Knoche war von der ersten Auflage des Neujahrslaufs 1997 bis heute fast immer dabei. Auch mit inzwischen 79 Jahren will er am 1. Januar erneut starten. Wie er sich fit hält.