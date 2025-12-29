Gans zu Weihnachten und Karpfen zu Silvester: Daran halten sich im Altkreis viele. Warum Tom Bernaus Karpfen aus dem Muldestausee nicht frischer sein könnte und wie er auf die große Nachfrage kurz vor dem Jahreswechsel reagiert.

Große Nachfrage am Muldestausee - Wo der frische Karpfen zum Fest herkommt

Fischer Tom Bernau aus Friedersdorf ist bereit für den Verkauf von Silvesterkarpfen aus dem Muldestausee. Oliver aus der Nachbarschaft ist gern gesehener Helfer.

Friedersdorf/MZ. - Experimente braucht es nicht. Das steht für Tom Bernau nach mehr als drei Jahrzehnten Selbstständigkeit als Fischer auf dem Muldestausee fest. Er setzt zu Silvester auf Karpfen. „Gebacken mit etwas Zwiebel und Zitrone. Das ist ein Genuss“, erzählt er und teilt die Vorliebe mit vielen anderen. Karpfen ist ein beliebter Speisefisch rund um den Jahreswechsel. In vielen Familien folgt er der klassischen Gans zum Weihnachtsfest.