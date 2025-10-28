Die Schwäne vom Wittenberger Schwanenteich sind eingefangen worden. Wie stets helfen Kameraden der Feuerwehr bei der Aktion.

Wegen der Vogelgrippe: Costa und Diva kommen vorfristig ins Winterquartier

Wittenberg/MZ/mac Aus Gründen der Vorsicht sind am Montagnachmittag die beiden beliebten Wittenberger Schwäne Costa und Diva eingefangen und ins Winterquartier nach Reinsdorf gebracht worden. Das sollte ursprünglich erst Ende November geschehen, wenn es richtig kalt geworden ist.