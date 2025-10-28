weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Die Schwäne vom Wittenberger Schwanenteich sind eingefangen worden. Wie stets helfen Kameraden der Feuerwehr bei der Aktion.

Aktualisiert: 28.10.2025, 10:01
Kameraden der Feuerwehr helfen beim Einfangen
Kameraden der Feuerwehr helfen beim Einfangen (Foto: Paul Damm)

Wittenberg/MZ/mac Aus Gründen der Vorsicht sind am Montagnachmittag die beiden beliebten Wittenberger Schwäne Costa und Diva eingefangen und ins Winterquartier nach Reinsdorf gebracht worden. Das sollte ursprünglich erst Ende November geschehen, wenn es richtig kalt geworden ist.