Wegen Artikel in der MZ-Wittenberg: Kinder in Namibia haben Ort zum Essen

In dem Betreuungsgebäude in Maltahöhe bekommen 80 Kinder drei Mal pro Woche eine warme Mahlzeit.

WITTENBERG/MALTAHÖHE/MZ - Von dieser Begegnung zweier Wittenbergerinnen profitieren nun 80 Mädchen und Jungen in Namibia. Dabei haben sich Aileen von Wietersheim und Sylvia Guttenberger erst im vergangenen Jahr aufgrund eines in der Wittenberger MZ erschienenen Beitrags kennengelernt.

Massives Gebäude errichtet

Wegen des gemeinsamen Engagements der beiden Frauen in den jüngsten Monaten kann in dem kleinen Örtchen Maltahöhe - etwa 340 Kilometer südlich von Namibias Hauptstadt Windhoek - bereits im April dieses Jahres ein festes Gebäude für die Betreuung und Verpflegung von zwei- bis fünfjährigen Kindern eröffnet werden.

„Die haben beim Essen jetzt ein Dach über dem Kopf und zur Lagerung der Lebensmittel“, berichtet Guttenberger. Inzwischen werde das Gebäude auch schon zum Lernen genutzt. Das massiv errichtete Haus sei 60 Quadratmeter groß und biete ausreichend Platz für etwa 40 Kinder.

Insgesamt 80 Schützlinge seien in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Ein Teil sei montags, mittwochs und freitags vor Ort, der andere Teil am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Die Kleinen werden in dem Gebäude betreut und verpflegt.

„Vermutlich nichts“, antwortet von Wietersheim nach kurzem Überlegen auf die Frage, was die Kinder denn essen würden, wenn es die Suppenküche nicht gebe. Sie berichtet von ärmlichsten Verhältnissen, in denen die Menschen in der Gegend leben. Maltahöhe habe etwa 6.000 Einwohner und sei von der extremen Dürre in den letzten Jahren hart getroffen worden. Sie spricht von einer enorm hohen Arbeitslosigkeit und von einfachen Wellblechhütten, in denen große Teile des Dorfes leben.

Aus der Not heraus geboren

Rückblende: Schon seit 2009 lebt die 41-jährige von Wietersheim gemeinsam mit ihrem Gatten Guido in Namibia und betreibt dort auf der Namseb-Farm - nur wenige Kilometer von Maltahöhe entfernt - unter anderem eine Lodge. „Wir haben eigentlich einen Gästebetrieb mit 21 Zimmern“, berichtet sie. Als die Ferienunterkünfte zu Beginn der Corona-Pandemie geschlossen werden müssen, überlegt das Unternehmerpaar lange, wie sie ihr einheimisches Personal trotzdem weiter beschäftigen können. Daraus sei die Idee einer Suppenküche im Dorf gewachsen.

„Am Anfang war das ganz klein“, erinnert sich Wietersheim und erklärt, dass die Frauen unter einem einfachen Blechdach am offenen Feuer drei Mal in der Woche gekocht haben. Zu Beginn seien etwa 20 Kinder regelmäßig vorbeigekommen und hätten so jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit bekommen. „Die Kinder haben auf der Erde gesessen und gegessen“, erinnert sie sich.

Artikel beschleunigt Projekt

Unter dem Titel „Hilfe für das Nama-Land “ berichtete die MZ über diese Anfänge des Projekts im August 2021. Dann geht alles recht schnell. Guttenberger, die sich seit 2016 auch als Vereinsvorsitzende von „Zukunft Afrika“ engagiert, nimmt Kontakt auf. Die beiden Frauen lernen sich bei einem ersten Treffen in der Lutherstadt kennen.

Wenige Monate später fügt Guttenberger, die sich mit ihrem Verein derzeit an vier Stellen in Namibia engagiert, einer ohnehin geplanten Projektreise auch Maltahöhe hinzu. Dann vergewissert sie sich mit anderen Vereinsmitgliedern vor Ort, was am dringendsten benötigt wird.

Der Verein stellt 20.000 Euro zur Verfügung und innerhalb kürzester Zeit kann das kleine Gebäude, das so sehr hilft, gebaut werden. Auch zur offiziellen Eröffnung ist Guttenberger angereist.

Sie berichtet von großer Dankbarkeit der Kinder und Eltern vor Ort. „Das war so ergreifend und rührend“, sagt Guttenberger. Ihr würde nach wie vor das Herz aufgehen, wenn sie daran denke. „Unseren Unterstützern und dem Verein ist es wichtig, dass Perspektiven im eigenen Land geschaffen werden“, begründet sie ihr Engagement in Afrika.