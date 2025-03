Wittenberg/MZ. - Von Natur bis Hochkultur – am bevorstehenden Wochenende wird Unternehmungslustigen in der Region einiges geboten. Die MZ hat sich umgeschaut und wieder eine kleine Auswahl an Angeboten zusammengestellt.Gassmühle Rotta – Es heißt, dass Axel Schonert die Begriffe Kriechtiere und Lurche nicht mag. Stattdessen nennt er sie Amphibien und Reptilien. Das sei ein Beweis für den Respekt im Umgang mit den Tieren. Am Samstag, 8. März, wird Schonert in der Gassmühle Rotta einen Vortrag über Amphibien und Reptilien halten. Der bekannte Ornithologe aus der Kemberger Gegend ist nicht das erste Mal dort zu Gast. Über den Vortrag, der 19 Uhr beginnt, heißt es: „Was sich zunächst in der Elbaue aufdrängt, sind die imposanten Ansichten von Störchen, Kranichen und anderen eindrucksvollen Tieren, dabei gibt es noch so unendlich viel andere Wunder zu bestaunen und Dinge, die man gar nicht auf den ersten Blick sieht.“ Und um diese zu beleuchten, um kuriose und interessante Dinge zu präsentieren, kehrt Schonert nun erneut in der Gassmühle ein. Wie es von dort heißt, ist der Eintritt freiwillig. Empfohlen werden 15 Euro. Eine Anmeldung für die Teilnahme an dieser Veranstaltung in der Gassmühle ist erforderlich: per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0176/84849918.Christuskirche Wittenberg – Zu einem Konzert wird am Sonntag, 9. März, in die beheizte Winterkirche der Christuskirche Wittenberg eingeladen. Ausführende sind drei junge Musiker, die als Trio Akustika unterwegs sind und im Repertoire Balladen sowie geistliche Lieder haben – mal frech, mal poppig, mal nachdenklich und berührend, heißt es in einer Ankündigung. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Spielen wird das Trio auf verschiedenen Instrumenten – allerdings nicht auf der Orgel der Christuskirche. Diese werde an dem Tag schweigen, kann aber ab 14 Uhr vor und nach dem Konzert besichtigt werden, innen sowie außen. Auch dafür sei der Eintritt frei. Die reparaturbedürftige Orgel in der Christuskirche wurde von Furtwängler & Hammer im Jahr 1908 erbaut. Nach der Sanierung, die, wie es weiter heißt, unter anderem durch die Spenden von dem Konzert finanziert wird, soll sie wieder mit ihrem vollen Klang erklingen. Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg – Mit dem Weimarer Klavierquartett startet der Förderverein zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta im Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg am Samstag, 8. März, in sein neues Veranstaltungsjahr. Beginn des ersten Meisterkonzertes 2025 im Festsaal des Kurhauses ist 15 Uhr. Das Weimarer Klavierquartett vereint Musiker, deren Wege sich an der Hochschule für Musik „Frank Liszt“ Weimar kreuzten. 2010 gründete sich das Ensemble. Seitdem finde es sich stets in der Originalbesetzung für Kammerkonzerte zusammen. Wie es aufseiten des Veranstalters weiter heißt, haben sich die vier Musikerinnen und Musiker in all den Jahren einen großen Teil der Klavierquartett-Literatur erschlossen, und sie entwickelten einen besonderen, ganz eigenen Klang. In Bad Schmiedeberg werden Barbara Seifert (Violine), Jakob Tuchscheerer (Viola), Nassib Ahmadieh (Violoncello) und die Pianistin Johanna Zmeck unter anderem von Felix Mendelssohn-Bartholdy das Klavierquartett c-Moll, Op. 1 und von Richard Strauss das Quartett in c-Moll, Op. 13 überreichen. Ticketinformationen gibt es auf www.bad-schmiedeberger-meisterkonzerte.de online und über die Rezeption des Kurhauses unter Telefonnummer 034925/62010.‬Stadtlabor Wittenberg – Unter dem Motto „Open Ofen“ wird vor dem Stadtlabor am zentralen Marktplatz der Lutherstadt wieder zum Backmobil Wittenberg eingeladen. Erstmals angeheizt wurde der Holzofen im November 2024, nun startet man in die neue Saison und lädt zum Mitbacken ein. Zum ersten Termin am Samstag, 8. März, geht es von 13 bis 17 Uhr ums „Anfeuern, Abstehen und Ausbacken“. Gebacken wird den Angaben zufolge vor Ort, „solange das Feuer brennt und der Teig reicht“. Wer selbst einen Teigling ausbacken möchte, sollte sich vorab anmelden. Infos gibt es bei www.stadtlabor-wittenberg.de im Netz. Konzipiert und initiiert wurde das Backmobil von Jeannette Merker. Das Projekt wurde durch den Verfügungsfonds des Stadtlabors Wittenberg umgesetzt.