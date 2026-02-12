Vorbereitung aufs Eberhardinenfest Was für ein Theater: Hochzeit mit Hindernissen in Pretzsch
In Pretzsch wird auch in diesem Jahr an der Besonderheit festgehalten, ein Theaterstück zu erarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Welches Thema diesmal an der Reihe ist.
12.02.2026, 18:00
Pretzsch/MZ. - Auch in diesem Jahr wird in Pretzsch ein Theaterstück erarbeitet und auf die Bühne gebracht. Der Text ist längst fertig, die Manuskripte werden in wenigen Tagen an die Mitwirkenden verteilt, die Proben beginnen Ende des Monats Februar.