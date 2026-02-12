In Pretzsch wird auch in diesem Jahr an der Besonderheit festgehalten, ein Theaterstück zu erarbeiten und auf die Bühne zu bringen. Welches Thema diesmal an der Reihe ist.

Was für ein Theater: Hochzeit mit Hindernissen in Pretzsch

Die Autorin an ihrem Schreibtisch in Pretzsch: Sybille Zugowski

Pretzsch/MZ. - Auch in diesem Jahr wird in Pretzsch ein Theaterstück erarbeitet und auf die Bühne gebracht. Der Text ist längst fertig, die Manuskripte werden in wenigen Tagen an die Mitwirkenden verteilt, die Proben beginnen Ende des Monats Februar.