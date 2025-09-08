Der Angriff wird vor dem Landgericht in Dessau verhandelt.

Gräfenhainichen/Dessau/MZ. - Der 33-Jährige, der am 11. Januar von einem Mann aus Gräfenhainichen mit Axt, Machete, Fäusten und Fußtritten malträtiert worden sein soll, hat zwei Tage nach der mutmaßlichen Tat zahlreiche Verletzungen an Kopf, Rumpf und Extremitäten aufgewiesen. Das erklärte der Rechtsmediziner Gerald Brennecke am Freitag vor der Schwurgerichtskammer 2a des Landgerichtes Dessau-Roßlau. Diese verhandelt seit voriger Woche wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung.