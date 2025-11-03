Kleine Berühmtheit am „schwarzen Netto“ Warum Katze Stella aus Wittenberg auf Diät gesetzt werden muss
Wie eine Wittenberger Katze zur kleinen Berühmtheit geworden ist – und warum ihre Besitzerin jetzt jeden Bissen ihres Tieres kontrolliert und gegen jedes Gramm kämpft.
Wittenberg/MZ. - Wer beim schwarzen Netto vorbeikommt, hat sie sicher schon gesehen: Stella, die runde, charmante Katze mit dem gemütlichen Gang und dem königlichen Blick. Sie genießt die Aufmerksamkeit der Menschen – und erobert sie im Handumdrehen. Vielleicht ein bisschen zu sehr.