weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Kleine Berühmtheit am „schwarzen Netto“: Warum Katze Stella aus Wittenberg auf Diät gesetzt werden muss

Kleine Berühmtheit am „schwarzen Netto“ Warum Katze Stella aus Wittenberg auf Diät gesetzt werden muss

Wie eine Wittenberger Katze zur kleinen Berühmtheit geworden ist – und warum ihre Besitzerin jetzt jeden Bissen ihres Tieres kontrolliert und gegen jedes Gramm kämpft.

Aktualisiert: 03.11.2025, 10:16
Die berühmte Stella vom „schwarzen Netto“ in Wittenberg – kurvig und charmant.
Die berühmte Stella vom „schwarzen Netto“ in Wittenberg – kurvig und charmant. (Foto:Juliane Müller)

Wittenberg/MZ. - Wer beim schwarzen Netto vorbeikommt, hat sie sicher schon gesehen: Stella, die runde, charmante Katze mit dem gemütlichen Gang und dem königlichen Blick. Sie genießt die Aufmerksamkeit der Menschen – und erobert sie im Handumdrehen. Vielleicht ein bisschen zu sehr.