Wie eine Wittenberger Katze zur kleinen Berühmtheit geworden ist – und warum ihre Besitzerin jetzt jeden Bissen ihres Tieres kontrolliert und gegen jedes Gramm kämpft.

Warum Katze Stella aus Wittenberg auf Diät gesetzt werden muss

Die berühmte Stella vom „schwarzen Netto“ in Wittenberg – kurvig und charmant.

Wittenberg/MZ. - Wer beim schwarzen Netto vorbeikommt, hat sie sicher schon gesehen: Stella, die runde, charmante Katze mit dem gemütlichen Gang und dem königlichen Blick. Sie genießt die Aufmerksamkeit der Menschen – und erobert sie im Handumdrehen. Vielleicht ein bisschen zu sehr.